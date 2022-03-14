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Российские войска вывели из строя более 3,9 тыс. военных объектов Украины, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России за время военных действий вывели из строя 3 тыс. 920 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3 тыс. 920 объектов военной инфраструктуры Украины», - сказал он.

По словам Конашенкова, уничтожены 143 беспилотных летательных аппарата, 1 тыс. 267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

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