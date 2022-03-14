Российские войска за сутки продвинулись на 11 км, - Минобороны РФ (карта)
- Азия и мир, политика
- 13:42, 14 марта 2022
- Просмотров: 2919
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Продвижение российских войск в ходе военных действий в Украине за сутки составило 11 км. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 км», - сказал он.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направлений, ведет бои на северо-восточных окраинах города.
Минобороны РФ
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.