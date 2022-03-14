Российские войска за сутки продвинулись на 11 км, - Минобороны РФ (карта)

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CentralAsia (CA) - Продвижение российских войск в ходе военных действий в Украине за сутки составило 11 км. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 км», - сказал он.

По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направлений, ведет бои на северо-восточных окраинах города.

Минобороны РФ