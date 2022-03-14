Российские войска потеряли 389 танков и 77 самолетов, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 14:53, 14 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - По предварительным подсчетам, с начала военных действий в Украине до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
Общие боевые потери российской армии с 24.02 до 14.03 составляет:
личного состава – более 12 000 человек,
танков ‒ 389,
боевых бронированных машин ‒ 1249,
артиллерийских систем – 150,
РСЗО - 64,
средства ПВО - 34,
самолетов – 77,
вертолетов – 90,
автомобильной техники - 617,
корабли/катера - 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
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