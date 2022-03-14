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Российские войска потеряли 389 танков и 77 самолетов, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  По предварительным подсчетам, с начала военных действий в Украине до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

Общие боевые потери российской армии с 24.02 до 14.03 составляет:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 389,

боевых бронированных машин ‒ 1249,

артиллерийских систем – 150,

РСЗО - 64,

средства ПВО - 34,

самолетов – 77,

вертолетов – 90,

автомобильной техники - 617,

корабли/катера - 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

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