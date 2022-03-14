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Экс-главе КНБ Кариму Масимову грозят 17 лет заключения, – генпрокурор Казахстана
Карим Масимов
Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  Бывшему председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову грозят 17 лет заключения, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, передает KazTAG.

«Масимов и три зама арестованы, судебные органы дадут оценку. В УК предусмотрено 17 лет лишения свободы. Расследование еще ведется», - сказал Асылов в понедельник на пленарном заседании мажилиса.

Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании.

Уголовное дело в отношении Масимова расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям». Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

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