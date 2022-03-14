Член украинской делегации сообщил о начале четвертого раунда переговоров России и Украины

CentralAsia (CA) - Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что сегодня, 14 марта, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. Они пройдут в видеоформате. Он заявил, что разговор будет трудным.

В видеобращении, опубликованном в Twitter, Подоляк сказал, что переговоры с российской делегацией начнутся «буквально через несколько минут». «Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отведение всех российских войск. Только после этого мы сможем говорить о каких-то соседских отношениях, политических урегулированиях»,— рассказал он.

Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля — в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще Брестской области, после чего обсуждение перешло в видеоформат. Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей переговоров его встречу с Владимиром Путиным. Помочь с ее организацией вызвались Израиль и Турция.