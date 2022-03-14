Россия запретила экспорт зерна и сахара: как это повлияет на таджикский рынок?

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CentralAsia (TJ) - Российское правительство запретило вывоз зерна, сахара, лекарств, удобрений, а также более 200 наименований технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования и сельхозтехники.

Как может повлиять временный запрет на экспорт некоторых продуктов из России на внутренний рынок Таджикистана и приведет ли это к подорожанию местных и импортируемых из других стран товаров? В репортаже «Азии Плюс».

По мнению экономиста Умеда Джураева, это не так сильно должно отразиться на таджикском рынке и взлет цен в Таджикистане нельзя связывать с решением российских властей ограничить или полностью запретить вывоз сахара или зерна из этой страны.

В подорожании продуктов в Таджикистане основную роль играет подорожание топлива и инфляция, считает он.

Таджикистан действительно имеет самый высокий показатель по экспорту товаров из России, но в отношении продуктов питания первой необходимости есть и другие страны, откуда идет импорт.

Доля России в импорте сахара в Таджикистан составляет 15%, дефицит этого продукта можно восполнить увеличением его импорта из других стран, например, из Пакистана.

Джураев, опираясь на данные Российской внешней торговли, отметил, что в 2021 году Таджикистан сократил импорт из России сахара и кондитерских изделий из сахара почти на $20 млн.

Основной объем зерна Таджикистан покупает в Казахстане, а в республику из России ввозятся продукты из зерна злаков, которые не попали под запрет.

Отмечается, что именно товары этой категории: крупа, хлебо-булочные и кондитерские изделия, крахмал и другие сырьевые материалы и полуфабрикаты составляют львиную долю от общего объема российского импорта - 48,2%.

Учитывая повышение транспортных расходов, эти товары могут подорожать на 10-15%, но дефицита не будет, так как Россия продолжит их поставку.

Таджикистан больше всего зависит от поставки российского растительного масла, ввоз которого составляет более 60% от общего объема его импорта.

«Насколько я знаю, запрета на экспорт масла пока нет, но учитывая экономическое положение в конфликтное время, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность, Россия может временно ограничить вывоз продуктов этой категории и тогда, действительно, цена на масло повысится, и сильно», - прогнозирует экономист.

Кроме того, Россия временно запретила экспорт лекарств и минеральных удобрений, однако он вообще не влияет на таджикский рынок, так как доля России в поставке этих товаров в Таджикистан составляет 12 и 6%, соответственно.

«Поэтому нельзя считать ограничение экспорта некоторых товаров из России основной причиной повышения цен в Таджикистане, - заключил экономист. – Нужно нарастить темп производства основных продуктов питания в самом Таджикистане и продолжить диверсификацию импорта продуктов».

В 2021 году товарооборот России с Таджикистаном составил более $1,2 млрд долларов, увеличившись на 44,66% (более $374,3) по сравнению с 2020 годом.

Экспорт России в Таджикистан в 2021 году составил $1 млрд 114 млн, что на 40% больше по сравнению с 2020 годом.

Сальдо торгового баланса сложилось в размере более $1 млрд в пользу России.

Доля Таджикистана во внешнеторговом обороте составила 0,1545% против 0,1476% в 2020 году. По доле в российском товарообороте в 2021 году Таджикистан занял 66 место (в 2020 году – 69 место).

В структуре экспорта России в Таджикистан в 2021 году основная доля поставок пришлась на топливо и минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

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