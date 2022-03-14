В Таджикистане стартовали учения с участием более 1 тыс. российских военных

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы приступили к учениям по уничтожению незаконных вооруженных формирований в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

11 марта подразделения базы совершили марш в 300 км и прибыли на полигон Харб-Майдон, где проходят учения.

«Тактическое учение с участием более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й российской военной базы стартовало на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. <…> На основном этапе учения, который состоится 18 марта, военнослужащие отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов», - говорится в сообщении.

Тактические учения пройдут с 14 по 18 марта. В них примут участие более 1 тыс. российских военнослужащих, будут задействованы свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения