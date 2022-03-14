экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали на территории аэропорта Алматы, - Антикоррупционная служба
Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы
Предыстория: Задержан племянник Нурсултана Назарбаева по делу о хищениях в «Казахтелекоме»

CentralAsia (KZ) -  Председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил, что Кайрат Сатыбалдыулы был задержан на территории аэропорта Алматы, передает Tengrinews.kz.

Кайрат Сатыбалды приходится родным племянником первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он приходится сыном Сатыбалды Назарбаеву – родному брату первого президента.

«Пока то, что мы вчера распространили информацию, пока в этом объеме мы можем говорить, но активные следственные действия начали буквально вчера, поэтому давайте подождем. Как только будет информация, мы ее обязательно доведем», - сказал Бектенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

Представители СМИ также спросили главу Антикора, действительно ли Сатыбалдыулы был задержан в аэропорту.

«Да, он был задержан на территории алматинского аэропорта. Мера пресечения пока еще не избрана. В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Будем смотреть по ходу следствия, какие будут доводы, и меру пресечения определяет суд», - добавил глава Антикоррупционной службы.

По информации Бектенова, Сатыбалдыулы планировал полететь в Дубай.

Бектенов также отметил, что глава «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев был допрошен по делу в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

В «Казахтелекоме» сообщили, что Куанышбек Есекеев находится на рабочем месте.

Глава Антикоррупционной службы сообщил, что сумма по ряду эпизодов хищений устанавливается. Кроме того, в офисах «Казахтелекома» проводятся обыски.

«Я думаю, мы как только проведем соответствующие экспертные следствия, сумму назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Российские войска продолжают готовить наступление на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях, – Генштаб ВС Украины
  • Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина
  • Казахстанская компания Qazaq Air восстановила рейсы в Россию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com