Племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали на территории аэропорта Алматы, - Антикоррупционная служба

Кайрат Сатыбалдыулы

CentralAsia (KZ) - Председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил, что Кайрат Сатыбалдыулы был задержан на территории аэропорта Алматы, передает Tengrinews.kz.

Кайрат Сатыбалды приходится родным племянником первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он приходится сыном Сатыбалды Назарбаеву – родному брату первого президента.

«Пока то, что мы вчера распространили информацию, пока в этом объеме мы можем говорить, но активные следственные действия начали буквально вчера, поэтому давайте подождем. Как только будет информация, мы ее обязательно доведем», - сказал Бектенов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

Представители СМИ также спросили главу Антикора, действительно ли Сатыбалдыулы был задержан в аэропорту.

«Да, он был задержан на территории алматинского аэропорта. Мера пресечения пока еще не избрана. В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Будем смотреть по ходу следствия, какие будут доводы, и меру пресечения определяет суд», - добавил глава Антикоррупционной службы.

По информации Бектенова, Сатыбалдыулы планировал полететь в Дубай.

Бектенов также отметил, что глава «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев был допрошен по делу в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

В «Казахтелекоме» сообщили, что Куанышбек Есекеев находится на рабочем месте.

Глава Антикоррупционной службы сообщил, что сумма по ряду эпизодов хищений устанавливается. Кроме того, в офисах «Казахтелекома» проводятся обыски.

«Я думаю, мы как только проведем соответствующие экспертные следствия, сумму назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные», - сказал он.

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