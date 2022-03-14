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Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки, внесенные в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов России в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации», отмечается в сопроводительных материалах.

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