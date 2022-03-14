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Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина

CentralAsia (KZ) -  Американский предприниматель Илон Маск бросил вызов президенту России Владимиру Путину, сообщил 14 марта на своей странице в соцсетях Маск.

Маск вызвал на бой Путина. «Ставки — Украина», - пишет он.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогожин процитировал отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».

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