Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина

CentralAsia (KZ) - Американский предприниматель Илон Маск бросил вызов президенту России Владимиру Путину, сообщил 14 марта на своей странице в соцсетях Маск.
Маск вызвал на бой Путина. «Ставки — Украина», - пишет он.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогожин процитировал отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».
Ты, бесенок, еще молоденек,— РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20
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