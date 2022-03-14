Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина

CentralAsia (KZ) - Американский предприниматель Илон Маск бросил вызов президенту России Владимиру Путину, сообщил 14 марта на своей странице в соцсетях Маск.

Маск вызвал на бой Путина. «Ставки — Украина», - пишет он.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогожин процитировал отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде».

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

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