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После ударов по базе под Львовом Венгрия еще раз отказалась от поставок оружия Киеву

CentralAsia (CA) -  В понедельник, 14 марта, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что удар по базе возле Львова подтверждает опасность поставок оружия Киеву. В связи с этим Венгрия, как и ранее, не будет отправлять в Украину войска или вооружение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать солдат и оружие, и мы не допустим, чтобы через нас доставляли смертельное оружие Украине. Левые придерживаются противоположной точки зрения: они прислали бы оружие и даже солдат, а запрет на прохождение партий оружия — прямое предательство», - говорит глава МИД.

После этого он добавил, что вчера русские «предприняли атаку» на базу всего в 20 километрах от Польши, где, по словам экспертов, хранились партии оружия из-за рубежа.

«Надеюсь, теперь все понимают, что если бы мы не запретили прохождение партий оружия через Венгрию, то оно было бы сдано на венгерско-украинской границе, что создало бы угрозу нападения, аналогичного вчерашнему на Закарпатье, в районе венгерско-украинской границы», - сообщил глава МИД.

В конце он добавил, что передача оружия - это угроза безопасности, так что Венгрия будет придерживаться ранее принятого решения.

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