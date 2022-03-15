Украинские войска отразили атаку на Мариуполь, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В Генштабе ВС Украины сообщают, что в ходе военных действий в Мариуполе 14 марта, украинская армия уничтожила военную технику и 150 человек.

В Мариупольском направлении российские войска пытаются захватить Мариуполь, украинскими войсками отражены атаки, утверждает Генштаб Украины.

Общие потери российских войск составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь войска РФ прекратили наступательные действия и отступили, пишет генштаб.

По данным штаба, в Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения «провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Беларуссии в конфликт».

В Полесском направлении российские войска ведут боевые действия в районах Полесское, Крапивня, Захаровка, Олива, Слобода Кухарская, Октябрьское, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

В Северском направлении войска РФ ведут боевые действия в районах Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не проводят. Осуществляют перегруппировку войск, совершенствуют систему материально-технического обеспечения с целью подготовки и возобновления наступления в направлении на Бровары.

В Слобожанском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Суммы и ведут боевые действия в районах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка. Активных наступательных действий не проводят. Российские войска на направлениях Сумы, Ахтырка, Харьков и Изюм, проводит перегруппировку войск и закрепляются на «захваченных рубежах». В то же время, существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

В Донецком и Таврическом направлениях российские войска определенными силами ведут боевые действия в районах Боровая, Терновое, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

В Авдеевском направлении в районе Каменка во время проведения разведки боем войска РФ понесли значительные потери, вынуждены были отойти, пишет генштаб.

В Волновахском направлении российская армия не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар.

Украинская артиллерия и авиация нанесли удары по военной технике и колоннам российских войск на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, передает Генштаб ВСУ.

Также потери понесли батальонно-тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Южнобугском направлении войска РФ пытаются закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайске, Михайло-Ларино, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

«В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено», - заключили в штабе ВСУ.