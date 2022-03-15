Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с призывом остановить войну с Украиной. Ее задержали (видео)

CentralAsia (CA) - Вечером 14 марта сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова выступила в прямом эфире с антивоенным высказыванием. Около 21:35 по московскому времени, когда ведущая программы «Время» Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям, Овсянникова вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war».

Она несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет о санкциях.

Марину Овсянникову задержали, полицейские увезли ее в ОВД Останкинского района Москвы, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. По предварительной информации, в отношении нее собираются составить административный протокол по новой статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации использования российских войск». К задержанной выехали адвокаты. Как сообщает «ОВД-Инфо», в отделе полиции сказали, что Овсянниковой там нет. Ее нашли в дежурной части телецентра «Останкино».

Перед своей акцией Марина Овсянникова записала видеообращение, в котором выступила против войны с Украиной. «То, что сейчас происходит на Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек — Владимир Путин», — заявила она.

Овсянникова рассказала, что ее отец — украинец, а мать — русская, «и они никогда не были врагами». Она заявила, что «Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну», и призвала россиян выходить на антивоенные митинги.

«К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале занимаясь кремлевской пропагандой и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора», - сказала она.

После случившегося Первый канал начал служебную проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу телеканала. «В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сказали на телеканале.