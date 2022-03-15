ISW: Российские войска провели несколько атак к северо-западу от Киева (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:13, 15 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Российские войска добились небольших территориальных успехов в Луганской области, но не наносили серьезных ударов в сторону Киева или на северо-востоке Украины, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 14 марта, 17:00 по восточному времени.
Выводы института:
- российские войска провели несколько ограниченных атак к северо-западу от Киева, безуспешно пытаясь переправиться через реку Ирпень;
- российские войска не проводили наступательных операций к востоку от Киева и продолжали уделять первоочередное внимание улучшению материально-технического обеспечения и усилению боевых частей;
- сохраняющаяся способность украинских сил проводить успешные локальные контратаки вокруг Харькова указывает на то, что российские силы вряд ли смогут успешно обойти Харьков с юго-востока и продвинуться к Днепру и Запорожью в ближайшее время;
- войска РФ продолжают медленно, но уверенно завоевывать территорию в Донецкой области;
- украинские силы остановили «возобновившиеся российские атаки» из Херсона в сторону Николаева и Кривого Рога.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков;
Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;
Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;
Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.