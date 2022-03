ISW: Российские войска провели несколько атак к северо-западу от Киева (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Российские войска добились небольших территориальных успехов в Луганской области, но не наносили серьезных ударов в сторону Киева или на северо-востоке Украины, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 14 марта, 17:00 по восточному времени.

Выводы института:

- российские войска провели несколько ограниченных атак к северо-западу от Киева, безуспешно пытаясь переправиться через реку Ирпень;

- российские войска не проводили наступательных операций к востоку от Киева и продолжали уделять первоочередное внимание улучшению материально-технического обеспечения и усилению боевых частей;

- сохраняющаяся способность украинских сил проводить успешные локальные контратаки вокруг Харькова указывает на то, что российские силы вряд ли смогут успешно обойти Харьков с юго-востока и продвинуться к Днепру и Запорожью в ближайшее время;

- войска РФ продолжают медленно, но уверенно завоевывать территорию в Донецкой области;

- украинские силы остановили «возобновившиеся российские атаки» из Херсона в сторону Николаева и Кривого Рога.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.