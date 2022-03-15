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Советник президента Украины заявил о возможности достичь мирного соглашения с Россией к маю
Алексей Арестович
Алексей Арестович

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина Feygin News рассказал, в какие сроки, по его мнению, Россия и Украина могут достичь мирного соглашения. По его словам, самое раннее — это в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать»,— заявил он.

Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, 14 марта в режиме видео-конференц-связи. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

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