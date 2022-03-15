Как конфликт между Россией и Украиной повлиял на крипторынок?

CentralAsia (MNG) - Криптовалюта играет важную роль в качестве инструмента сбора средств, поскольку война опустошает Украину, помогая украинскому правительству и неправительственным организациям собирать десятки миллионов долларов. В основном были привлечены биткойны и эфиры, но DAO также продают украинские NFT, вдохновляя правительство Украины на выпуск собственных NFT.

Война привела к тому, что и западный блок, и Россия ввели самый строгий контроль за движением капитала за последние десятилетия, поскольку ЕС исключил семь российских банков из SWIFT, вытеснив крупнейший российский банк из Европы.

Криптовалюта не является исключением из ужесточающегося контроля за движением капитала. Правительство Украины обратилось к криптобиржам с просьбой заморозить все российские и белорусские аккаунты, но биржи пока отказываются, поскольку под санкции не подпадают простые россияне.

Хотя криптовалютные биржи отказываются замораживать учетные записи, платформа NFT OpenSea, криптовалютный кошелек Metamask и гигант игровых блокчейнов Animoca Brands замораживают учетные записи пользователей из определенных стран в ответ на санкции регулирующих органов.

Не сумев запретить майнинг с доказательством работы в ЕС, оппоненты сделали перерыв в повествовании о том, что «криптовалюта вредна для окружающей среды», вместо этого сосредоточившись на нереалистичном сценарии использования россиянами криптовалюты в качестве инструмента уклонения от санкций.

За последние семь дней мы увидели значительное увеличение капитала. Electric Capital привлекает 1 миллиард долларов для запуска крипто-фондов. Hack VC запускает криптофонд на 200 миллионов долларов, поддерживаемый венчурным гигантом Andreessen Horowitz, который инвестирует 70 миллионов долларов в протокол ставок Ethereum Lido. Shift4 покупает компанию The Giving Block, занимающуюся пожертвованиями криптовалюты, на сумму до 300 миллионов долларов. Южноафриканская криптобиржа VALR привлекла 50 миллионов долларов в рамках крупнейшего в истории африканского крипто-капитала.

Байден подпишет приказ о криптовалюте, поскольку фирмы сталкиваются с санкционным давлением

По словам людей, знакомых с планами администрации, на этой неделе президент Джо Байден подпишет указ, в котором будет изложена стратегия правительства США в отношении криптовалют.

Приказ предписывает федеральным агентствам изучить потенциальные нормативные изменения, а также влияние цифровых активов на национальную безопасность и экономику, заявили люди, попросившие не называть их имен при обсуждении обсуждений. Подход Белого дома к криптовалюте привлек новое внимание в последние недели после того, как США и их союзники ввели санкции против России, что вызвало опасения, что организации и отдельные лица могут использовать криптовалюту для обхода ограничений.

Ожидается, что в директиве Белого дома также будет рассмотрена возможность выпуска цифровой валюты центрального банка США или CBDC, хотя, скорее всего, она не займет твердой позиции, поскольку Федеральная резервная система все еще изучает этот вопрос. Центральный банк в документе, опубликованном в январе, заявил, что CBDC США может помочь сохранить господство доллара, поскольку другие страны, такие как Китай, используют эту технологию.

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