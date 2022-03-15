Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды арестован на 2 месяца

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Суд санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и родного брата бывшего заместителя КНБ Самата Абиша – Кайрата Сатыбалды, передает Orda.kz.

Сатыбалды взят под стражу на 2 месяца.

«15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ.», – говорится в сообщении суда.

Сатыбалды задержали сотрудники Антикоррупционной службы по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Также сообщалось, что проверяется его причастность к преступлениям, «подрывающим безопасность государства».

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сказал, что ему неизвестно, причастен ли Сатыбалды к январским событиям. Он также не стал отвечать на вопрос, могут ли быть родственники экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева связаны с Кровавым январём.

Глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов сообщил, что в рамках расследования провели обыски в офисах АО «Казахтелеком» в Алматы и Нур-Султане, а также допросили председателя правления компании Куанышбека Есекеева. Он не задержан, проходит по делу в качестве свидетеля.

«Уголовное дело расследуется по фактам хищения в АО «Казахтелеком». По сумме – она сейчас устанавливается. Там ряд эпизодов. Я думаю, как мы проведём экспертные исследования, мы назовём, но могу сказать, что сумма миллиардная», – сказал глава Антикора.

Бектенов подтвердил, что Кайрат Сатыбалдыулы был задержан на территории аэропорта Алматы, он планировал полететь в Дубай.

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