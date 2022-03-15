Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тыс. наличными

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз наличной инвалюты свыше $10 тыс. и золотых слитков из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» Токаев подписал в понедельник, 14 марта.

«В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности постановляю запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза», - говорится в документе.

Кроме того, запрет также распространяется на вывоз золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

Как отметили в пресс-службе Национального банка республики, принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Нацбанка, а также диверсификацию инструментов сбережения.

«В настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту. Банки второго уровня Казахстана обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран», - пояснили в Нацбанке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения