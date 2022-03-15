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Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркменистане
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов одержал победу на внеочередных президентских выборах, сообщает ЦИК республики.

Отмечается, что за Бердымухамедова проголосовало 72,97% избирателей.

«Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», - сказано в сообщении.

И так, по итогам голосования:

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

- главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.

Внеочередные президентские выборы в Туркменистане прошли 12 марта, в голосовании приняли участие 3 млн 362 тыс. 52 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.

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