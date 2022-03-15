Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 14:46, 15 марта 2022
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Игорь Конашенков.
CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России взяли всю территорию Херсонской области под полный контроль. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», - сказал он.
По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских сил, взяла населенный пункт Пантелеймоновка под контроль и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.
Ранее, Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под полный контроль областной центр Херсон 2 марта.
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