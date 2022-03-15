Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским

Киев

CentralAsia (CA) - Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник, 15 марта в Киев на переговоры с президентом и премьером Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте польского кабмина.

«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», - написал он в Facebook.

По данным польского кабмина, целью визита является «подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу».

Как отмечается, поездка организована по согласованию с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Международное сообщество проинформировано о визите делегации посредством международных организаций, в том числе ООН.

Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде пересекли польско-украинскую границу и направляются в Киев.

«Поезд, в котором находятся премьер [Польши] Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, около часа назад пересек польско-украинскую границу. Делегация едет в Киев, где сегодня пройдут встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем», - сказал Дворчик. «Делегация представляет Евросоюз», - указал он.

«Визит готовился много дней, но держался в секрете», - добавил Дворчик, подчеркнув, что решение о поездке было принято на саммите в Версале.