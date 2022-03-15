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Российские войска потеряли более 13,5 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генеральный штаб ВС Украины опубликовал новую сводку о потерях российской армии в Украине.

Общие боевые потери российских войск в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личный состав - более 13 500 человек,

танки - 404,

боевые бронированные машины - 1279,

артиллерийские системы - 150,

РСЗО - 64,

средства ПВО -36,

самолеты - 81,

вертолеты - 95,

автомобильная техника - 640,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.

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