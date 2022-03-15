Российские войска потеряли более 13,5 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВС Украины опубликовал новую сводку о потерях российской армии в Украине. Общие боевые потери российских войск в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили: личный состав - более 13 500 человек, танки - 404, боевые бронированные машины - 1279, артиллерийские системы - 150, РСЗО - 64, средства ПВО -36, самолеты - 81, вертолеты - 95, автомобильная техника - 640, корабли/катера - 3, цистерны с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 9. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia