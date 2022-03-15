Российские войска потеряли более 13,5 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:31, 15 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВС Украины опубликовал новую сводку о потерях российской армии в Украине.
Общие боевые потери российских войск в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
личный состав - более 13 500 человек,
танки - 404,
боевые бронированные машины - 1279,
артиллерийские системы - 150,
РСЗО - 64,
средства ПВО -36,
самолеты - 81,
вертолеты - 95,
автомобильная техника - 640,
корабли/катера - 3,
цистерны с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.
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