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В Киеве вводят комендантский час — с 8 вечера 15 марта до 7 утра 17 марта
Киев
Киев

CentralAsia (CA) -  Запрет на передвижение по Киеву без спецпропусков вводится с 20:00 (по местному времени) 15 марта до 07:00 (по местному времени) 17 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 07:00 17 марта», - написал Кличко.

Он призвал киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома и по сигналу тревоги прятаться в укрытии.

Вслед за украинской столицей комендантский час объявили и на территории всей Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Это вынужденные меры, цель которых - защитить жителей региона. Прошу всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора дня вы проведете в собственных домах или укрытиях. Власть и все областные службы делают все необходимое для безопасности населения», - заявил он.

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