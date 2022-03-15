Россия выходит из Совета Европы
- Азия и мир, политика
- 22:36, 15 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Россия начала запуск выхода из Совета Европы, пишет пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Государства НАТО и Евросоюза 25 февраля приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы, пишет МИД РФ.
«В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», - говорится в сообщении.
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