Россия выходит из Совета Европы

CentralAsia (CA) - Россия начала запуск выхода из Совета Европы, пишет пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Государства НАТО и Евросоюза 25 февраля приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы, пишет МИД РФ.

«В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», - говорится в сообщении.