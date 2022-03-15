СМИ: Задержан бизнесмен Кайрат Боранбаев. Он был сватом Дариги Назарбаевой

CentralAsia (KZ) - Кайрат Боранбаев задержан в Алматы, пишет КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы, говорится в сообщении.
Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой. В рейтинге казахского Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2021» он занимал 14 место с состоянием в $590 млн (на 24 мая 2021 года).
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