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Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против России

CentralAsia (CA) -  Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против России.

Как пишет Европейская комиссия, эти санкции будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и ограничат его способность финансировать вторжение в Украину. Они были скоординированы с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами.

Согласованные меры заключаются в следующем:

  • полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах - военно-промышленным комплексом Кремля;
  • запрет ЕС на импорт стальных изделий, которые в настоящее время подпадают под действие защитных мер ЕС, привел к потере Россией экспортной выручки примерно в 3,3 млрд евро. Увеличенные импортные квоты будут распределены между другими третьими странами в качестве компенсации.
  • Запрет на новые инвестиции в российском энергетическом секторе, с ограниченными исключениями для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС.
  • Запрет ЕС на экспорт предметов роскоши (например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий и т.д.) Напрямую ударит по российской элите.

Более того, список лиц и организаций, подпадающих под санкции, был расширен, чтобы включить больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах, которые материально и материально поддерживают вторжение, пишет Евроклмиссия.

Есть также новые списки участников, активно занимающихся дезинформацией.

Запрет на рейтингование России и российских компаний кредитными рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

«ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) согласился сегодня отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС», - говорится в сообщении.

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