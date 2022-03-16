ArdCoin — первый в Монголии продукт на основе блокчейна

CentralAsia (MNG) - Г.Мягмаржав, генеральный директор АО «Булган Ундрага» (CryptoNation Fund), ответил на несколько вопросов об ArdCoin.

Что такое ArdCoin?

ArdCoin — первый продукт на основе блокчейна в Монголии. Помимо того, что он свободно торгуется на биржах виртуальных активов, он используется в качестве точки лояльности для вознаграждения клиентов Ard Financial Group. Запуск ArdCoin на блокчейне произвел революцию в лояльности клиентов. Наша команда погрузилась в эту новую область блокчейна и криптографии четыре года назад, в то время как крупнейшие мировые финансовые и технологические компании проявляют большой интерес только сейчас.

Благодаря своим уникальным функциям ArdCoin может решить множество проблем. С ростом ликвидности он может открыть множество возможностей для пользователей в будущем.

Чем он отличается от других баллов лояльности?

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Неясно, сколько их выпущено на рынок для большинства других программ лояльности клиентов — обычно они имеют неограниченный запас. Вы получаете скидку монгольских тугриков, используя их. Таким образом, если предположить, что стоимость баллов лояльности может увеличиваться по мере улучшения бизнеса, было бы интересно подумать о том, сколько бы они стоили к настоящему времени, если бы компания установила фиксированное количество баллов лояльности 10 лет назад. ArdCoin создает свою стоимость, имея фиксированный запас.

Самая обширная пользовательская база в Монголии

Это один из самых успешных проектов в Монголии с самой обширной пользовательской базой. Более 550 000 человек владеют ArdCoin. Если мы посмотрим на количество топ-держателей. 218 содержат более 1 000 000 ArdCoins, а 1161 — более 100 000 ArdCoins.

Возможность передачи из любой точки мира.

Это самая важная особенность. Когда вы отправляетесь в другую страну, вы можете продать ARDX на бирже, где он указан, вывести доллары на свой счет и использовать их для любых целей.

Цена ArdCoin устанавливается на рынке

Разве не было бы здорово, если бы 1000 ArdCoins, которые вы собрали сегодня, в будущем стали стоить 1000 долларов? Это обширный канал для увеличения продаж, и курс обмена будет зависеть от долгосрочных результатов деятельности Ard Financial Group. Кроме того, по мере расширения использования технологии блокчейн преимущества ArdCoin будут увеличиваться, а его возможности станут более очевидными.

Постоянный спрос

Ard Financial Group и ее дочерние компании вознаграждают своих клиентов ArdCoins. Необходимость вознаграждать своих клиентов создает постоянный спрос на выкуп ArdCoin с рынка. Еще одна причина, которая стимулирует спрос, заключается в том, что он доступен на многих биржах виртуальных активов.

Где взять ArdCoin?

ArdCoin доступен на крупных зарубежных и монгольских биржах виртуальных активов. На собственной бирже ArdCoin, www.idax.exchange, вы можете торговать и конвертировать их в тугрики, доллары США, биткойны и другие виртуальные активы.

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