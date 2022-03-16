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Дни монгольского кино проходят в Великобритании

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии в Соединенном Королевстве, Министерство культуры Монголии, посланник по культуре Монголии Ж.Өнөрмаа, режиссер Н. Энхбат и актер А. Баярцэцэг организуют монгольский кинофестиваль в Соединенном Королевстве с 12 по 21 марта для продвижения шедевры монгольской кинематографии в Соединенном Королевстве, сделать культуру и современную жизнь Монголии известными людям в Великобритании и поддержать сотрудничество между лицами, принимающими решения, и артистами двух стран.

В трех городах, включая Лондон, Кембридж и Норидж, на фестивале демонстрируются фильмы, отобранные для международных фестивалей, в том числе совместные работы артистов двух стран и фильмы, снятые в Великобритании монгольскими художниками, и завершится встреча художников двух стран.

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