Монголка завоевала серебро Чемпионата Азии по биатлону

CentralAsia (MNG) - В эти дни на недавно введенной в эксплуатацию казахстанской лыжной базе в Щучинске проходит открытый чемпионат Азии по биатлону.

Соревнования согласованы и включены в календарь Международного Союза биатлонистов (IBU), в соответствие с утвержденными правилами и регламентами которого открытый континентальный чемпионат и проводится.

На соревнованиях континентального первенства успешно выступают биатлонисты Монголии. В частности, Мөнхбатын Должинсурэн завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 12,5 км среди женщин. У мужчин в индивидуальной гонке Энхбатын Энхсайхан занял шестое место. У него был высокий шанс побороться за медали, если бы не драма на последней стрельбе. Он допустил 4 промаха на заключительной стрельбе из положения стоя.

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