Промышленно-технопарки будут созданы в городах-спутниках Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянный парламентский комитет по промышленной политике организовал обсуждение законопроекта о промышленных и технопарках.

Законопроект о пересмотренном законе внес депутат С.Бямбацогт. Закон «О индустриально-технологических парках» был одобрен Великим Государственным Хуралом в 2009 году. Несмотря на то, что с момента его принятия прошло более 10 лет, тот факт, что промышленные, технологические парки до сих пор не работают в полную силу, свидетельствует о недостаточной реализации закона.

Согласно оценке, проведенной Аппаратом Парламента, было установлено, что существуют определенные факторы, создающие препятствия для реализации закона, такие как неопределенные финансовые ресурсы, отсутствие благоприятной налоговой среды и слишком короткий срок для получения соответствующего специального разрешения.

На сегодняшний день 11 субъектов получили специальные разрешения для индустриальных и технопарков.

Законопроект о пересмотренном законе разрабатывается таким образом, чтобы определить правовую основу для промышленных и технопарков, основную цель парков, их виды, организационную структуру, деятельность, а также государственную поддержку и соответствующий контроль. Например, с помощью пересмотренного закона планируется создать возможности для вновь входящих в отрасль субъектов, освободив их от уплаты налогов и комплексно решив вопросы их инженерной инфраструктуры.

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