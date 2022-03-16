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Украину покинули более 3 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) -  Украину с начала военных действий покинул 3 млн 381 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 1,8 млн человек, в Венгрию – более 267 тыс., в Словакию – 213 тыс., в Россию – 142 тыс., Молдову – 337 тыс., в Румынию – свыше 459 тыс., Беларусь – 1475, в другие европейские страны – более 252 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.

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