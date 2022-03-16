CentralAsia (MNG) - 15 марта открылась весенняя сессия Великого Государственного Хурала 2022 года.

На открытии присутствовали президент Монголии У.Хурэлсух, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ, члены кабинета министров, председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, Генеральный прокурор и другие соответствующие должностные лица. Виртуальное участие приняли руководители зарубежных дипломатических служб и международных организаций.

В своем вступительном слове на заседании спикер Г.Занданшатар сказал: «Пришло время правительству, частному сектору и общественности объединиться и уверенно двигаться вперед, чтобы использовать любую возможность для возрождения экономики страны, а также последовательно реализовывать «Политику нового возрождения». В то время как ситуация с пандемией улучшается, текущая международная обстановка обострилась, что создает множество непредсказуемых и неопределенных рисков». «На фоне нестабильной внешней среды нам, монголам, важно быть едиными, не вводить других в заблуждение, делать поспешные выводы и провоцировать общественность. В эпоху информационных войн мы должны серьезно принимать решения, затрагивающие общественные интересы».

Г.Занданшатар

По предварительным итогам 2021 года экономика Монголии выросла на 1,4 процента, что значительно ниже прогнозов международных и отечественных профессиональных организаций.

«Хотя пандемия в Монголии идет на спад, экспорт показывает неадекватные показатели из-за жестких профилактических мер соседних стран и воздействия внешней среды. Напряженность на международной арене, вероятно, окажет негативное влияние на нашу экономику в виде роста инфляции, дефицита некоторых товаров, падения валютных курсов и региональных инвестиционных рисков. Поэтому для управления инфляцией и экономикой необходима соответствующая фискальная и денежно-кредитная политика», — добавил он.

За первые два месяца 2022 года производство нежелезорудной продукции сократилось на 13-97 процентов, а платежный баланс в январе показал дефицит в размере 340,9 млн долларов США.

Он подчеркнул, что необходимо принять следующие меры:

Обеспечить стабильные поставки потребительских и стратегически важных товаров, принять меры по диверсификации источников поставок и снижению роста цен; Незамедлительно проводить денежно-кредитную и фискальную политику для поддержки импортозамещающих и экспортоориентированных национальных производств во всех аспектах; Обсудить и утвердить обновленный план управления государственным долгом, поскольку мировой финансовый рынок становится нестабильным из-за конфликта и увеличивается риск рефинансирования внешнего долга Монголии в ближайшие годы; Увеличить пропускную способность пограничных портов и активизировать усилия по увеличению экспорта, чтобы предотвратить продолжение экономического спада; Ориентировать политику социального обеспечения на целевую группу, поскольку инфляция и экономические трудности, скорее всего, ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

Далее он сказал: «Мы также должны увидеть, что за риском стоит возможность, и попытаться воспользоваться ею. Цена золота на мировом рынке почти достигла 2000 долларов США за унцию. Более того, с начала марта цены на уголь выросли на 300 юаней за тонну. Аналитики обнаружили, что, хотя цены на медь достигли самого высокого пика за десятилетие, ожидается, что они вырастут до 15 000 долларов США за тонну. Кроме того, у нашей страны есть потенциал стать связующим мостом между Европой и Азией».

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