Минсельхоз Узбекистана принял меры для предотвращения роста цен на сахар и муку

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предприняты меры по бесперебойному обеспечению пшеницей, мукой и сахаром, а также по предотвращению резких колебаний цен на внутренних рынках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозайства Узбекистана.

В июне-июле текущего года планируется собрать 7 млн 679 тыс. тонн урожая. Этот показатель на 1 млн тонн больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Кроме того, в 2021 году выращено 6 млн 656 тыс. тонн пшеницы, из которых 2 млн 533 тыс. тонн запасено в качестве республиканского резерва на региональных предприятиях АО «Уздонмахсулот», 4 млн 123 тыс. тонн осталось в распоряжении фермеров и населения.

К концу прошлого года частным сектором было импортировано 2 млн 771 тыс. тонн пшеницы и 357,7 тыс. тонн муки, в основном из Республики Казахстан и 26,8 тыс. тонн пшеницы (94% в Республику Таджикистан и 6% в Республику Кыргызстан) и 949,1 тыс. тонн муки (за счет 1 млн 265 тыс. тонн пшеницы) отправлено на экспорт в Исламскую Республику Афганистан.

Для гарантированного обеспечения населения сахарной продукцией в 2022 году в стране планируется произвести 600 тысяч тонн продукции.

Также в 2021 году 595,5 тыс. тонн сахара (315,1% к 2020 году) произведено предприятиями ООО «Ангрен шакар» и ООО «Хорезм шакар».

В целях обеспечения потребности населения в данной продукции эти предприятия реализовали на товарной бирже не менее 30 тыс. тонн сахара в месяц в 2021 году и январе-феврале 2022 года.

К концу прошлого года из Бразилии было импортировано 23 тыс. тонн сахара (на 344 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем периоде) и 620 тыс. тонн сахара-сырца (на 423 тыс. тонн больше, чем в предыдущем периоде), а 25 тонн сахара было экспортировано в Исламскую Республику Афганистан. Временные ограничения, введенные Российской Федерацией, не окажут влияния на объемы данных продуктов потребления в стране.

В марте-мае 2022 года от поставщиков поступит еще 180 тыс. тонн сырья. Кроме того, в июне-октябре текущего года планируется импортировать 200 тыс. тонн сахара-сырца.