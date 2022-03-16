Эмомали Рахмон поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах

CentralAsia (TJ) - Эмомали Рахмона вечером 15 марта провел телефонные переговоры с действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента.

Президент РТ поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением президентских выборов в стране.

Он также поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на высший государственный пост Туркменистана, пожелав ему здоровья и больших успехов в процветании Туркменистана.

"Было отмечено, что братский народ Туркменистана под руководством Гурбангулы Бердымухамедова добился значительных успехов в социально-экономическом развитии страны и укреплении её авторитета на международной арене", - отмечается в сообщении.

Была выражена готовность сторон к последовательному продолжению доверительного межгосударственного диалога по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня взаимоотношений Таджикистана и Туркменистана, пишет пресс-служба.

Эмомали Рахмон пригласил избранного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.

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