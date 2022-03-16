Оплата услуг посольства России в Ашхабаде будет производиться наличными в долларах

CentralAsia (TM) - Теперь оплата услуг посольства России в Ашхабаде будет производиться наличными в долларах.

С 15 марта в соответствии с указанием МИД России взимание сборов за совершение консульских действий будет производиться исключительно через кассу консульского отдела посольства наличными в долларах США. Об этом сообщил Консульский отдел посольства России в Ашхабаде.

Очевидно, это связано с санкциями в отношении России, которые привели к проблемам с валютными операциями.

Также по причине санкций, включая ограничения на лизинг иностранных самолетов, 5 марта авиакомпания S7, которая выполняла эвакуационные рейсы из Туркменистана в Россию, объявила о приостановлении всех международных перелетов. Теперь вывозные рейсы осуществляют «Туркменские авиалинии».