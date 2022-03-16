Шавкат Мирзиеев поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На выборах, прошедших 12 марта, сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар Бердымухамедов был избран следующим президентом, набрав 72,97 процентов голосов.

На досрочных выборах вместе с Сердаром Бердымухамедовым участвовали восемь ранее никому неизвестных кандидатов. Тем не менее занявший второе место Хыдыр Нуннаев набрал 11,09 процентов голосов. А занимающий должность заместителя хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов набрал 7,22 процента голосов. Остальные шесть кандидатов получили от одного до двух процентов голосов.

Решение о проведении досрочных выборов было озвучено в феврале. Свое решение уйти со своего поста Гурбангулы Бердымухамедов объяснил желанием «дать дорогу молодым в управлении государством».