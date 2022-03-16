Буду драться только одной левой, - Илон Маск ответил Рамзану Кадырову

|Предыстория: Илон Маск вызвал на бой Владимира Путина
CentralAsia (KZ) - На предложение российскому президенту Владимиру Путину бизнесмена Илона Маска «выйти раз на раз» ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого соперника», - написал Кадыров в телеграмм-канале.
Кадыров предложил Маску подкачаться и стать из нежной Илоны брутальным Илоном. Подготовку предложил пройти в нескольких центрах в Чечне — в Российском центре спецназа, в бойцовском клубе «Ахмат» и стенах телеканала «Грозный».
Илон Макс поблагодарил Кадырова, но отказался от предложения, потому что это даст слишком большое преимущество.
«Если он боится драться, я согласен драться только левой рукой, хотя я даже не левша», - написал Маск и подписался женским именем «Илона».
Южно-африканский бизнесмен также сменил имя в твиттере на «Илона Маск».
Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022