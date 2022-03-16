Узбекистан и Монголия провели очередной раунд политконсультаций

CentralAsia (UZ) - 15 марта в формате видеоконференцсвязи состоя лся шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Монголии. сообщила пресс-служба МИД РУз.

Делегации, возглавляемые заместителями глав МИД Фуркатом Сидиковым и Батсумбэром Мунхжином, обсудили актуальные вопросы узбекско-монгольского сотрудничества в различных сферах.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в активизации политических контактов, развития межпарламентского диалога, расширения договорно-правовой базы.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, а также различным аспектам взаимодействия сторон в рамках международных институтов.

Сторонами отмечена важность более эффективного использования потенциала сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В ходе консультаций также рассмотрены предложения по наращиванию связей в культурно-гуманитарной области.