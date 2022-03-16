Узбекистан вывез из Украины через Польшу еще 250 своих граждан

CentralAsia (UZ) - 15 марта из Украины через аэропорт г.Катовице (Польша) вывезены 250 граждан Узбекистана, среди которых 43 женщины, 20 детей и 8 младенцев, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В период с 28 февраля по 15 марта текущего года состоялось 26 авиарейсов. Благодаря усилиям дипломатических представительств Узбекистана, удалось вывезти из зоны боевых действий 5 884 соотечественников, в том числе более 300 женщин, свыше 700 детей до 14 лет, 40 лиц с ограниченными возможностями, а также студентов и трудовых мигрантов.

Посольством Узбекистана в Украине (временно базируется в г.Львове) оказывается содействие в транспортировке граждан Узбекистана, находящихся в отдаленных регионах страны, в пункты эвакуации.

Посольством Узбекистана в Польше оформлены 322 сертификата на возвращение на Родину для сограждан, не имеющих при себе документов.