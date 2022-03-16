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Редактора «Первого канала», ворвавшуюся с антивоенным плакатом в эфир, оштрафовали на 30 тыс. руб.
Предыстория: Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с призывом остановить войну с Украиной. Ее задержали (видео)

CentralAsia (CA) -  Останкинский суд Москвы оштрафовал Марину Овсянникову, ворвавшуюся с антивоенным плакатом в эфир «Первого канала», на 30 тыс. руб. Суд признал ее виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщает «Коммерсантъ».

После суда Овсянникова сообщила, что в полиции ее допрашивали больше 14 часов, не предоставили никакой юридической помощи и не дали связаться с родными и близкими. Также она поблагодарила всех за поддержку.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в отношении Марины Овсянниковой проводят доследственную проверку по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России), максимальное наказание по которой 15 лет колонии.

Вчера, 14 марта, Марина Овсянникова на несколько секунд ворвалась в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. Накануне она записала видеобращение, в котором осудила военные действия в Украине и выразила надежду на то, «что братские народы еще смогут помириться». В Кремле этот поступок назвали «хулиганским».

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