Инаугурация избранного президента Туркменистана состоится 19 марта

CentralAsia (TM) - Официальная церемония инаугурации президента Туркменистана состоится 19 марта в ашхабадском Дворце конгрессов и искусств «Рухыет».

По данным государственного информационного агентства «Туркменистан сегодня», об этом объявлено на прошедшем вчера расширенном заседании Кабинета Министров и Государственного совета безопасности Туркменистана.

Для подготовки и проведения торжественного мероприятия создана Государственная комиссия.

На состоявшихся 12 марта выборах из 3 миллионов 460 тысяч 80 избирателей за 9 претендентов проголосовало 3 миллиона 362 тысячи 52 человека, или 97,17 процента от общего числа.

В соответствии с постановлением, принятым 14 марта на итоговом заседании Центризбиркома и с 76­й статьёй Избирательного кодекса, кандидат – заместитель председателя Кабинета министров Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей (72,97 процента), признан избранным президентом Туркменистана.