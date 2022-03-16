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Президент Казахстана выступит с посланием к народу

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана, передает Акорда.

Трансляция выступления главы государства в прямом эфире начнется 16 марта в 11:00 на государственных телеканалах.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана представит 16 марта новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Кроме того, ожидается, что Токаев расскажет об итогах расследования январских событий.

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