Президент Казахстана выступит с посланием к народу

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана, передает Акорда.

Трансляция выступления главы государства в прямом эфире начнется 16 марта в 11:00 на государственных телеканалах.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана представит 16 марта новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Кроме того, ожидается, что Токаев расскажет об итогах расследования январских событий.

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