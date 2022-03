ISW: Российские войска продолжают штурм Мариуполя с востока и запада (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Местные атаки российских войск на уровне рот и батальонов к северо-западу от Киева 14-15 марта, вероятно, указывают на крупномасштабные наступательные операции, которые российские силы, пытающиеся окружить Киев, могут поддержать в это время, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 15 марта, 17:30 по восточному времени.

Выводы института:

- маловероятно, что российские войска предпримут наступательные операции по окружению Киева, более масштабные, чем разрозненные российские атаки, наблюдаемые к северо-западу от Киева, нацеленные на Ирпень 14 марта и Гуту-Межигорскую 15 марта в течение ближайшей недели, но могут начать дальнейшие тактические атаки,

- российские войска продолжают штурм Мариуполя с востока и запада,

- российские войска не проводили крупных наступательных операций в направлении северо-восточного Киева за последние сутки,

- российские войска, пытающиеся окружить Харьков, продолжают сталкиваться с нехваткой снабжения, особенно боеприпасов,

- российские военные ложно утверждали, что 15 марта захватили всю Херсонскую область, но не проводили никаких крупных операций ни в Запорожье, ни в Николаеве.

- маловероятно, что Россия начнет самостоятельную десантную операцию против Одессы, пока российские войска не обеспечат наземную связь с городом, но российская морская пехота сохраняет возможность высадки десанта вдоль побережья Черного моря.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.