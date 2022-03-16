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Токаев о заговоре силовиков: Некоторые военные чиновники давали ложные данные, в итоге пришлось обратиться к ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  «Среди пытавшихся совершить переворот были известные личности на высоких постах, стремившиеся захватить власть, среди участников были военные чиновники, которые давали ложные данные, в итоге пришлось обратиться к ОДКБ», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента, пишет КазТАГ.

По его словам, следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. «Целью было смещение руководства страны. Заговорщики использовали профессиональных боевиков с целью посеять хаос в Алматы, внушить страх людям, дестабилизировать обстановку в стране», - заявил он.

«Наш народ достиг многого благодаря первому президенту, но мы можем лишиться всего, о чем свидетельствуют январские события», - добавил он.

Токаев вновь выразил соболезнования семьям погибших в результате январских событий.

Токаев назвал неприемлемыми и варварскими недопустимые методы следствия и пытки со стороны полицейских, он отметил, что власти признали такие факты.

  • Как ранее сообщалось, глава КНБ РК Карим Масимов был отстранен от должности главы 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании.

  • Уголовное дело в отношении Масимова расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям». Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

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