Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Казахстан должен перейти от суперпрезидентской республики в президентскую республику с сильным парламентом, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента, пишет Orda.kz.

По его словам, для ближайших родственников президента будет введен запрет на занятие руководящих должностей в квазигоссекторе и госорганах.

Суперпрезидентская модель правления была оправдана раньше, но страна должна ориентироваться на новые реалии. Токаев предложил законодательно запретить членство президента в партиях до истечения срока его полномочий.

Председатели ЦИК и Конституционного совета и Счетного комитета тоже должны выйти из партий. Акимы регионов не будут возглавлять филиалы партии

Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят «правила игры» и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.

«Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния», - сказал Токаев.

Депутатов в мажилисе станет меньше. Президентскую квоту в сенате сократят, в мажилисе сократят квоту от АНК.

Только мажилис будет обладать правом принимать законы. Сенат лишь будет одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом.

«Нижняя палата парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в мажилисе уменьшится. «Лучше меньше, да лучше», - сказал он.

Также президент Казахстана заявил, что считает целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы.

Высшая аудиторская палата будет два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты.

«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах», - сказал он.

Мажилис перейдет к смешанной системе формирования:

- 70% - на пропорциональной основе выборов,

- 30% - на мажоритарной основе выборов.

Смешанная модель будет внедрена также на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.

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