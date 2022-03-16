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За сутки уничтожено три самолета российских военных, - Генштаб Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) -  Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по боевым действиям по состоянию на 06:00 (10 часов по бишкекскому времени) 16 марта.

Так, по итогам предыдущего дня в результате действий ПВО ВСУ уничтожено три самолета (из них два Су-34). Кроме того, был сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. В настоящее время уточняется дополнительная информация.

Авиация ВВС продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, по колоннам техники и скопления российских войск выполнено 9 вылетов.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по инфраструктуре и плотным районам украинских городов, утверждает генштаб.

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