За сутки уничтожено три самолета российских военных, - Генштаб Украины

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по боевым действиям по состоянию на 06:00 (10 часов по бишкекскому времени) 16 марта.

Так, по итогам предыдущего дня в результате действий ПВО ВСУ уничтожено три самолета (из них два Су-34). Кроме того, был сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. В настоящее время уточняется дополнительная информация.

Авиация ВВС продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, по колоннам техники и скопления российских войск выполнено 9 вылетов.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по инфраструктуре и плотным районам украинских городов, утверждает генштаб.