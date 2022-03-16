Cкачок цен на продукты в Казахстане может побить все рекорды, - Токаев о влиянии ситуации на Украине 

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента, поручил помочь фермерам с посевной, цитирует его Orda.kz.
«События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие, они могут побить все рекорды. Нужна качественная посевная компания, однако часть фермеров неготова к посевной», - заявил он.
При этом он сказал, что у Казахстана есть все резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.
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