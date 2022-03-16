Токаев заявил, что спекуляции на рынках не должны стать причиной неоправданного «сжигания» резервов Казахстана

CentralAsia (KZ) - «Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного «сжигания» наших резервов», - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента, пишет Orda.kz.

Он поручил правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении.

«Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом ГСМ по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений», - сказал он.

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