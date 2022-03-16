Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах

CentralAsia (KZ) - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана.

Собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства, сообщила Акорда.

Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Казахстан с государственным визитом.

В ходе телефонного разговора глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов.

Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.

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