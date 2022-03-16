В Казахстане опровергли сообщение о просьбе США по поставке для Украины зенитно-ракетных комплексов

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CentralAsia (KZ) - США не обращались к Казахстану за зенитно-ракетными комплексами C-300 для их возможной поставки на Украину, сообщил журналистам министр обороны республики Руслан Жаксылыков. Об этом пишет «РИА Новости».
«Такого обращения не было и быть не может… Я вам гарантирую, что к нам такого обращения не было и вряд ли будет», - сказал он в среду в кулуарах парламента, отвечая на вопрос «РИА Новости».
Ранее американские СМИ сообщали, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
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